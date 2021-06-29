В Минздраве предложили показывать справку о вакцинации при госпитализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Минздраве РФ разработали проект приказа, которым планируют обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что это планируют сделать для обеспечения комфортных условий для пациентов медицинских организаций, которым уже была проведена вакцинация против COVID-19.
Проект регулирует вопросы, связанные с организацией работы медорганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев коронавируса. Всего в РФ за период пандемии зарегистрировано 5 493 557 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,1%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,11%, Магаданской области – 0,12%.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.
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