Гинцбург объяснил появление коронавируса NeoCov

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление нового варианта коронавируса NeoCov. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам специалиста, образование новых разновидностей идет постоянно. При этом выявление мутаций зависит от уровня проведения работ по изучению вирусов.
"В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2–4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите", – сказал Гинцбург.
Ранее китайские ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. По оценкам специалистов, для взаимодействия с человеческим организмом данному вирусу нужна определенная мутация, которой в настоящий момент нет. Пока что новая разновидность коронавируса угрожает только летучим мышам.
Позднее вирусолог Павел Волчков предупредил, что лабораторные эксперименты с новым вирусом NeoCoV могут привести к новой пандемии. Эксперт подчеркнул, что переход этой мутации от летучих мышей к человеку – вероятное событие.
Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР – эксперты
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