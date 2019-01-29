Разработки 14 компаний под брендом Made in Moscow представят в Дубае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аппаратные и программные средства диагностики, ультразвуковое оборудование и другие разработки 14 столичных компаний участвуют в технологичной выставке Arab Health 2019, стартовавшей 28 января в Дубае. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра города Натальи Сергуниной, российскую столицу представляют 14 компаний под единым брендом Made in Moscow. Она добавила, что это первая выставка 2019 года, куда приехали московские эксперты. Они привезли в ОАЭ свыше 30 новейших разработок.

Сергунина добавила, что до конца года по программе "Сделано в Москве" запланировано участие городских компаний в еще 25 международных выставках.

Как уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на Arab Health 2019 есть разработки на стыке медицины и робототехники. В их числе цифровой термометр, способный синхронизироваться со смартфоном. При этом он не сковывает движения.

На выставке также представлена диагностическая платформа, построенная на облачных технологиях. Она повышает эффективность диагностики онкологических заболеваний.

В декабре сообщалось, что товары под брендом Made in Moscow представили 370 компаний. Они участвовали в 20 крупнейших технологических выставках в Ганновере, Барселоне, Мюнхене, Дубае и в других городах.