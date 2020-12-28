Гинцбург сообщил об уровне своих антител к COVID-19 после вакцинации

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Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что через восемь месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции у него наблюдается высокий титр антител. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-24".

"Да, держатся, я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже через восемь месяцев после вакцинации, относительно недавно сдал кровь на определение антител", – заявил Гинцбург. По словам главы учреждения, у него сохраняется высокий титр антител.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что прошла вакцинацию от коронавируса еще во время клинических исследований.

"Мне никто не приказывал, это было мое личное желание, причем еще на стадии клинических исследований вакцины. Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько [это] действенный продукт", – рассказала Голикова.

Она отметила, что антитела у нее выработались. Вице-премьер подчеркнула, что среди ее знакомых многие также вакцинировались.