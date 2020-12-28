Гинцбург сообщил об уровне своих антител к COVID-19 после вакцинации

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что через восемь месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции у него наблюдается высокий титр антител. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-24".
"Да, держатся, я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже через восемь месяцев после вакцинации, относительно недавно сдал кровь на определение антител", – заявил Гинцбург. По словам главы учреждения, у него сохраняется высокий титр антител.
Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что прошла вакцинацию от коронавируса еще во время клинических исследований.
"Мне никто не приказывал, это было мое личное желание, причем еще на стадии клинических исследований вакцины. Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько [это] действенный продукт", – рассказала Голикова.
Она отметила, что антитела у нее выработались. Вице-премьер подчеркнула, что среди ее знакомых многие также вакцинировались.
В Финляндии выявили "британский" штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: