Более 5 тыс москвичей приняли участие в акции по профилактике болезней почек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Более пяти тысяч жителей столицы приняли участие в бесплатной акции по профилактике болезней почек, которая проходила с 12 по 22 марта текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Акция проходила во взрослых поликлиниках, центрах здоровья и больницах столичного департамента здравоохранения.

"Акция была приурочена ко Всемирному дню почки, который отмечается во второй четверг марта", – говорится в сообщении.

Как уточняется, горожанам предлагали сдать анализ крови на креатинин и анализ мочи на белок. Результаты пациенты получали в тот же день. Кроме того, при необходимости нефролог направлял на ультразвуковое обследование.

Ранее сообщалось, что британские ученые назвали шесть признаков, которые могут указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.

Один из них – частые позывы в туалет по ночам. Врачи лондонской клиники считают, что это может говорить о заболеваниях, в том числе связанных с опухолями или нарушениями мочеполовой системы.