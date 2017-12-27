Названа самая популярная пластическая операция

27 декабря, 15:43
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Популярность среди миллионов женщин стремительно набирает пластическая операция по увеличению ягодиц. К таким выводам пришли американские хирурги.
Как сообщают "Аргументы недели", многие представительницы прекрасного пола вдохновились новой эстетикой женского тела и примером таких знаменитостей, как Ким Кардашян, Ники Минаж и Дженнифер Лопес.
По данным Американского сообщества пластических хирургов, еще три года назад две разновидности увеличения ягодиц – с использованием имплантов и при помощи лифтинга, – вошли в тройку самых востребованных эстетической операцией в Соединенных Штатах. А в нынешнем году эта процедура стала лидером рейтинга.
Согласно результатам опроса, 13 процентов жительниц США заявили о готовности взять кредит, чтобы сделать себе эту операцию. Кроме того, сообщается, что в Великобритании женщина, мечтающая увеличить ягодицы и обрести формы как у звезд, оформила кредит на четыре тысячи фунтов стерлингов.
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