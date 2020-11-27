Центр "Вектор" создает вакцину сразу от кори и COVID-19

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" готовит рекомбинантный препарат на основе вируса кори, сообщает газета "Известия".

Ключевой особенностью разрабатываемой бивалентной вакцины в "Векторе" называют направленность на формирование защиты не только против COVID-19, но и кори.

Препарат основан на безопасном штамме вируса кори "Ленинград-16". Создано уже несколько рекомбинантных вирусов кори, которые экспрессируют разные варианты антигенов SARS-CoV-2.

Как рассказали в научном центре, сейчас идут исследования на лабораторных животных, чтобы выбрать конкретный штамм для компоновки профилактического препарата.

"Текущие исследования идут на сирийских хомяках, которые чувствительны к SARS-CoV-2. Последующие исследования кандидатной вакцины будут проведены на нескольких видах животных, включая низших приматов", – пояснили в "Векторе".

Уже есть первые результаты – после однократной иммунизации животных наблюдается выработка организмом специфических антител в ответ на вакцинацию.

Всего сейчас "Вектор" сейчас исследует четыре вакцины. Все исследования находятся на разных этапах, зарегистрирована одна из них.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут в том числе на добровольцах с хроническими заболеваниями. Вакцина поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.