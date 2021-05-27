Перечислены профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

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Прививки от коронавируса не могут быть обязательными по российскому законодательству, но ряд профессий, таких как врачи, учителя и соцработники, при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача без вакцинации работать не могут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинского юриста, старшего партнера юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Ивана Печерея.

По его словам, в случае если ситуация с COVID-19 в регионе осложняется, главный санитарный врач может принять постановление, согласно которому объявляется эпидемия.

"В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок. В данной ситуации она становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в национальный календарь прививок", – уточнил эксперт.

Он также добавил, что врачи, соцработники и педагоги могут отказаться от прививки. В таком случае они не смогут продолжить свою работу, заключил Печерей.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. По мнению президента, граждане страны должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.