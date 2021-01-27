Дептранс поддержал просьбу "Яндекса" о вакцинации таксистов и курьеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном департаменте транспорта поддержали просьбу компании "Яндекс" о вакцинации водителей и курьеров. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Telegram.
"Мы поддерживаем предложение "Яндекса". Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов", – говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что ранее по решению Сергея Собянина началась вакцинация против коронавируса сотрудников транспортного комплекса. В ведомстве отметили, что в транспортных депо работают шесть мобильных пунктов вакцинации.
"Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только "Яндекса". В первую очередь вакцинироваться смогут граждане РФ. Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее транспортная компания "Яндекс" попросила правительство предоставить возможность бесплатной вакцинации водителей такси и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что в стране на данный момент развернуто более 2 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. По ее словам, на момент поручения президента о переходе к массовой вакцинации в стране было готово 1 300 пунктов для введения препарата.
Эксперт рассказал, чем отличаются российские вакцины от COVID-19
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