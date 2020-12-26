Свыше полумиллиона москвичей с COVID-19 получили медпомощь

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за время пандемии более полумиллиона человек получили медицинскую помощь, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Год перевернул все: за несколько недель создали 20 тысяч коек, перестроили амбулаторную сеть, в результате по итогам года смогли обеспечить медицинской помощью более полумиллиона москвичей. Причем больше 70 процентов лечились на амбулаторном уровне только в 20 стационарах", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Вице-мэр пояснила, что добиться таких результатов удалось благодаря своевременным мерам. Среди них режим повышенной готовности, закупка без торгов средств индивидуальной защиты для врачей и медикаментов.
Ракова добавила, что в условиях пандемии впервые пришлось принимать решения исходя не из текущей ситуации, а прогнозируя на две недели вперед. Прогнозы делали, наблюдая за распространением COVID-19 в Китае, США и странах Европы, отметила заммэра.
Ранее сообщалось, что столичные медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получили государственные награды. Их вручил Сергей Собянин в Белом зале мэрии.
Мэр поблагодарил врачей за их работу в сложные времена и отметил, что нагрузка на здравоохранение в период пандемии выросла почти вдвое. Собянин уточнил, что половина московских врачей переболела коронавирусом в разной форме.
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