Свыше полумиллиона москвичей с COVID-19 получили медпомощь

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за время пандемии более полумиллиона человек получили медицинскую помощь, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Год перевернул все: за несколько недель создали 20 тысяч коек, перестроили амбулаторную сеть, в результате по итогам года смогли обеспечить медицинской помощью более полумиллиона москвичей. Причем больше 70 процентов лечились на амбулаторном уровне только в 20 стационарах", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр пояснила, что добиться таких результатов удалось благодаря своевременным мерам. Среди них режим повышенной готовности, закупка без торгов средств индивидуальной защиты для врачей и медикаментов.

Ракова добавила, что в условиях пандемии впервые пришлось принимать решения исходя не из текущей ситуации, а прогнозируя на две недели вперед. Прогнозы делали, наблюдая за распространением COVID-19 в Китае, США и странах Европы, отметила заммэра.

Ранее сообщалось, что столичные медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получили государственные награды. Их вручил Сергей Собянин в Белом зале мэрии.

Мэр поблагодарил врачей за их работу в сложные времена и отметил, что нагрузка на здравоохранение в период пандемии выросла почти вдвое. Собянин уточнил, что половина московских врачей переболела коронавирусом в разной форме.