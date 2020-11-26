Антитела класса IgG могут сохраняться у переболевших коронавирусом до 8 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Антитела к коронавирусу класса иммуноглобулинов G (IgG) могут находиться в организме переболевшего COVID-19 не более восьми месяцев. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что антитела IgG свидетельствуют о наличии стойкого иммунитета у человека.

"Если мы говорим об антителах класса G, ну 4–6, максимум, 8 месяцев (антитела сохраняются)", – высказался Горелов.

Он добавил, что антитела IgМ, которые проявляются во время острой фазы течения болезни, сохраняются у человека около 2–3 месяцев.

Ранее Горелов сообщал, что коронавирус уйдет только после того, как в стране сформируется коллективный иммунитет. Специалист прогнозирует: показатели по количеству числа заразившихся коронавирусной инфекцией могут снизиться весной.

Также стало известно, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России растет. В разных регионах он варьируется от 5,1 до 65,3 процента.

