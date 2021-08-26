В России предложили закрепить номер 122 для оперативной помощи по вопросам медицины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает закрепить телефонный номер 122 за Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В беседе с ТАСС в Минцифры напомнили, что номер 122 был введен в 2020 году на фоне пандемии, он использовался для вызова врача, получения медконсультаций и других услуг.
"Проект приказа "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации" закрепляет номер 122 в качестве Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи", – отметили в ведомстве и напомнили, что телефоны экстренных служб и единый номер 112 также были закреплены документально и остаются неизменными.
Глава TelecomDaily Денис Кусков предположил, что за время пандемии россияне успели привыкнуть к номеру 122, поскольку при обращении за медпомощью, в частности, им не нужно искать номер конкретной поликлиники.
Ранее Минцифры подготовило проект постановления правительства, предполагающий упрощение регистрации россиян на портале госуслуг с помощью страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
В ведомстве предложили установить возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда России.
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