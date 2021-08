Ученые выяснили причины постковидного синдрома и хронической усталости

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Американские исследователи изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости, обнаружив у них много общего. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Синдром хронической усталости (миальгический энцефаломиелит) – сложное заболевание центральной нервной системы, для которого характерны такие симптомы, как тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, затрудненное мышление, называемое мозговым туманом, аномалии вегетативной нервной системы и нарушения сна. Симптомы синдрома хронической усталости обычно обостряются после физических или когнитивных нагрузок.

Похожим образом свое состояние описывают пациенты с постковидным синдромом. В течение нескольких недель или месяцев после перенесенного коронавируса у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.

Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса выдвинули гипотезу, что у обоих синдромов общая причина – биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями.

"Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она ​​может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы", – считает доцент кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета, ведущий автор исследования Бинду Пол.

Ученые выяснили, что при обоих синдромах у пациентов отмечают окислительный стресс – процесс накапливания молекул кислорода в клетках. Это приводит к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением.

Авторы исследования установили связь между окислительно-восстановительным дисбалансом (а также другими реакциями организма на стресс) и проявлениями синдрома хронической усталости и длительным ковидом.

Ранее Пол и ее коллеги фиксировали окислительный стресс при таких заболеваниях, как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

"Пока мы не знаем, у скольких пациентов с COVID-19 будут длительные симптомы, но, по оценкам, их не менее семи процентов", – добавил еще один участник исследования Энтони Комаров из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.

Ученые планируют продолжить исследования молекулярных механизмов заболеваний, характеризующихся окислительным стрессом, воспалениями и нарушениями обмена веществ.

