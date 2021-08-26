Аргентинские ученые заявили о возрастающей силе антител после вакцинации "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аргентинские ученые провели исследование, в ходе которого выявили увеличение силы антител после вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение 6 месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к усилению антител против мутаций вируса, вызывающих иммунный побег", – утверждается в выводах аргентинских ученых.
В процессе испытаний специалисты проанализировали 1 800 образцов сыворотки крови пациентов, привитых "Спутником V". Проверки количества антител проводились на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й день после вакцинации.
В будущем результаты исследования планируется опубликовать в рецензируемом научном журнале.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о наличии модифицированной под штамм "Дельта" российской вакцины "Спутник V". При этом от прогнозов по эффективности препарата он пока воздержался. Ученый подчеркнул, что высокие показатели смертности при снижении заболеваемости напрямую связаны с доминированием штамма "Дельта".
До этого ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге выяснили, что вакцинация препаратом "Спутник V" снижает риск тяжелого течения COVID-19 в пять раз. В соотвествующем исследовании приняли участие почти 14 тысяч пациентов двух амбулаторных центров Медицинского института имени Березина Сергея.
"Спутник V" модифицировали против индийского штамма "Дельта"
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