В Минпромторге рассказали о ситуации с поставками зарубежных медизделий в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Иностранные производители подтверждают продолжение поставок медицинских изделий в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

В министерстве отметили, что речь идет в том числе и о тестах на ВИЧ-инфекцию.

Комментируя гипотетическую ситуацию с полным прекращением поставок зарубежных тестов на ВИЧ, в Минпромторге отметили, что такой сценарий не повлечет невозможности проведения таких тестирований в России.

"Говорить о невозможности тестирования на ВИЧ при риске прекращения поставок импортируемой продукции сегмента как минимум некорректно", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что фармацевтическая индустрия России может производить около 80% жизненно важных лекарств. Он подчеркнул, что фарминдустрия РФ за последние несколько лет прошла хорошую подготовку. В этом немаловажную роль сыграли пандемия коронавируса и программа "Фарма-2020".

