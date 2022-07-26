В Минпромторге рассказали о ситуации с поставками зарубежных медизделий в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Иностранные производители подтверждают продолжение поставок медицинских изделий в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
В министерстве отметили, что речь идет в том числе и о тестах на ВИЧ-инфекцию.
Комментируя гипотетическую ситуацию с полным прекращением поставок зарубежных тестов на ВИЧ, в Минпромторге отметили, что такой сценарий не повлечет невозможности проведения таких тестирований в России.
"Говорить о невозможности тестирования на ВИЧ при риске прекращения поставок импортируемой продукции сегмента как минимум некорректно", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что фармацевтическая индустрия России может производить около 80% жизненно важных лекарств. Он подчеркнул, что фарминдустрия РФ за последние несколько лет прошла хорошую подготовку. В этом немаловажную роль сыграли пандемия коронавируса и программа "Фарма-2020".
Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию
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