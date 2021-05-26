Для приезжающих на отдых в Крым детей предусмотрен двойной ПЦР-контроль

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

ПЦР-тест на коронавирус для детей, приезжающих на отдых в Крым, невозможно отменить, поскольку он обеспечивает безопасность всех отдыхающих. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, если за время дороги срок действия справки истекает, то на месте прибытия проводится повторное тестирование.

"Тестирование детей на новую коронавирусную инфекцию сегодня субъектом принято. Это обеспечивает снижение рисков заноса инфекции в летние оздоровительные учреждения. Что касается сроков, принятых сегодня, в случае если дети приезжают более чем через 72 часа после первого ПЦР-теста, субъектом принято решение о ретестировании экспресс-методом – через забор мазка на антиген к новой коронавирусной инфекции", – цитирует Пеньковскую ТАСС.

Она подчеркнула, что повышенные требования в Крыму не случайны. Дело в том, что этот регион – один из самых популярных направлений для детского отдыха. По ее словам, два теста нужны, если дети добираются до Крыма не за несколько часов на самолете, а едут несколько дней на поезде или автотранспорте.

Пеньковская обратила внимание на то, что проверка на коронавирус перед выездом позволяет не допустить заражения всей группы детей, которые едут на отдых, а повторное тестирование нужно, чтобы убедиться, что школьники не заразились по дороге и не принесли инфекцию в лагерь.

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что хотя окончательное решение в данной сфере принимает Роспотребнадзор, схема тестирования обсуждается и властями.

"Вопрос рассматривается. Не забывайте, что не все дети летят самолетами, некоторые едут поездом, и не один день, у них есть сопровождающие. Проверка на коронавирус – это вопрос, касающийся всех остальных находящихся в лагере вместе с ними", – пояснил парламентарий.

Он сообщил, что в этом году принять детей готовы более 50 лагерей Крыма. При этом одним из требований для начала работы является соблюдение мер, установленных для профилактики коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что к главе Крыма Сергею Аксенову направили обращение с просьбой отменить обязательный ПЦР-тест для приезжающих на отдых детей или продлить срок действия справки. Сейчас исследование должно быть проведено не более чем за 72 часа до приезда, но из многих регионов доехать до полуострова за это время невозможно.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.

С полным списком лагерей, которые участвуют в программе, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка не ограничено.

Оплатить путевку можно будут только картой "Мир". Возврат в 50% – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.