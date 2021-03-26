Шереметьево планирует выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Шереметьево планирует начать выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В настоящее время проводится соответствующая проработка вопроса и подготовка", – говорится в сообщении пресс-службы.

23 марта стало известно, что Домодедово первым из аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Пункт вакцинации от коронавируса в Домодедово открылся в начале февраля 2021 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 1 миллиона человек. По его словам, около 40% из этого количества людей – это люди старшего поколения и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений. Также он призвал горожан не игнорировать и не откладывать вакцинацию.

Мэр подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть только два варианта развития событий. При первом все переболеют инфекцией, при втором получат прививку.

