Гинцбург заявил о необходимости ревакцинации подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подросткам будет необходимо проходить процедуру ревакцинации от коронавируса так же, как и взрослым, предполагает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.
По мнению специалиста, схема процедуры для подростков будет идентична ревакцинации взрослого населения.
"По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть", – считает Гинцбург.
Он добавил, что сейчас основой задачей является непосредственно вакцинация подростков для защиты от коронавируса.
"Сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать", – заключил специалист.
В среду, 24 ноября, министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет.
В ведомстве подчеркнули, что вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться с согласия законных представителей.
Вакцину от COVID-19 для детей старше 12 лет зарегистрируют в РФ 24 ноября – Голикова
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