Санитарный вертолет доставил мужчину с инфарктом из ТиНАО в больницу

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Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил из ТиНАО в больницу мужчину с инфарктом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. На площадку вблизи поселения Кленовского на машине скорой помощи доставили мужчину 65 лет. По предварительным данным, у него случился инфаркт", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что специалисты Московского авиационного центра за пять лет работы спасли около двух тысяч жителей ТиНАО. В вертолетах есть реанимационное оборудование, которое позволяет следить за состоянием пациента и оказывать медпомощь прямо на борту.

Машины скорой помощи забирают пациентов с инфарктами и инсультами, а также пострадавших в ДТП и везут их до вертолетной площадки, откуда человека забирает вертолет со специальной бригадой.

