Свыше 100 специалистов получили статус "московский врач" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года еще 108 специалистов столичных больниц и поликлиник получили почетный статус "московский врач". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, среди них большинство дерматовенерологов – 22 человека, специалистов ультразвуковой диагностики и неонатологи – 18 и 12 человек соответственно. Всего экзамен сдавали врачи 15 специальностей.

Заведующая филиалом, врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Депздрава Наталья Заторская отметила, что с появлением проекта у специалистов дерматовенерологов появилась возможность проверить свои знания, опыт, а также подтвердить свое профессиональное мастерство.

"Для нас, медиков, получение статуса "московский врач" – это еще и форма признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструмент карьерного роста и повышения оплаты труда, что тоже немаловажно", – приводятся в материале слова Заторской.

Для получения статуса медикам нужно сдать экзамен, в который входит тестирование, практические знания и решение ситуационных задач.

Статус "московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей.

Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным.

Уточняется, что пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года.

В мае сервис "Работа.ру" провел опрос, в котором выяснил, работникам каких профессий необходимо повысить зарплаты. Оказалось, что, по мнению 58% россиян, более высоких окладов достойны врачи, они должны превышать 122 тысячи рублей в месяц.

