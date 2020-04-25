49% среди новых заболевших младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что 42 процента среди новых заболевших в городе – это люди в возрасте от 18 до 45 лет.

В столице на 25 апреля подтверждено 2 612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно статистике Оперативного штаба, 37,5 процента зараженных – люди в возрасте от 46 до 65 лет, 9 процентов – от 66 до 79 лет, еще 4,5 процента – старше 80 лет.

Кроме того, среди инфицированных 7 процентов – дети. Всего в Москве зафиксировано 39 509 заболевших с COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 5 966 случаев COVID-19. Инфицированных выявили в 83 регионах. Среди общего числа случаев 2 915 – контактные и без клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.