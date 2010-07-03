Трехмесячного ребенка с переломом черепа спасли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трехмесячный мальчик упал со стиральной машины, пока его мама на секунду отвлеклась, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Скорая помощь доставила ребенка с переломом черепа и кровотечением из уха в больницу имени Сперанского. После обследования стало понятно, что у младенца нет гематомы, а его мозг не сдавлен.

Малышу назначили сосудистую и дегидратационную терапии, препараты, улучшающие мозговой метаболизм, электрофорез, а также массаж и лечебную гимнастику. В итоге спустя несколько дней его выписали из больницы без хирургического вмешательства.

Заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Горчаков привел и другие примеры невнимательности родителей маленьких пациентов.

"Как-то поступил ребенок, которого родители посадили на горшок и вместе с ним поставили на шкаф. Малыш упал со шкафа и получил очень серьезные травмы головы. Прошу родителей быть внимательными, если оставляете ребенка хоть на полсекунды", – сказал он, посоветовав класть младенцев в детскую кроватку с бортиками.

Ранее четырехлетний мальчик проглотил голубой кристалл во время игры. Позже инородное тело достали из его желудка.