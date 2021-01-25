Депутат МГД Лариса Картавцева: вакцинация против коронавируса в столице набирает обороты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинация против коронавирусной инфекции в городе набирает обороты, привились уже свыше 220 тысяч горожан. Об этом заявила глава комиссии МГД по здравоохранению Лариса Картавцева, сообщает Агентство "Москва".
Парламентарий подчеркивает, что благодаря появлению новых точек привиться от COVID-19 смогут люди, которым неудобно записываться заранее.
"Жизнь многих москвичей сегодня очень динамична, порой трудно спланировать все заранее. С прививками от коронавируса теперь все проще: есть свободный час – поехал и сделал прививку", – сказала Картавцева.
По словам депутата, для вакцинации больше не надо показывать справку с работы, достаточно просто указать, в какой отрасли трудится человек.
"Масштабы вакцинации от коронавируса в Москве стремительно увеличиваются. Хочу подчеркнуть, что нам потребовалось на это менее двух месяцев – прививочная кампания стартовала в начале декабря", – пояснила она. Картавцева напомнила, что число выявленных случаев коронавируса в течение последних дней понижается. За последние сутки в России подтвердили 19 290 новых случаев коронавируса.
"Всеобщая вакцинация – это самый надежный способ справиться с пандемией", – рассказала депутат Мосгордумы.
Выездные бригады вакцинации можно найти в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", в ГУМе и других ТЦ. В выездных пунктах добровольцы помогают москвичам.
При этом Лариса Картавцева уточнила, что придерживаться мер предосторожности москвичам все еще нужно.
"Хочу напомнить, что для москвичей старше 60 лет теперь тоже открыта вакцинация", – обратила внимание народный избранник.
Ранее были названы противопоказания для вакцинации от COVID-19. Москвичи активно прививаются в выездных пунктах.
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