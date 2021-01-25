Москва онлайн покажет, как проходит вакцинация в фуд-молле "Депо"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 января съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за тем, как проходит вакцинация от коронавируса в фуд-молле "Депо", пообщается со специалистами.

Сделать прививку в Москве теперь можно не только в поликлинике, но и в ГУМе, во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в "Афимолл Сити", торговых центрах "Океания", "Город", "Калейдоскоп" и других пунктах. Привиться можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.