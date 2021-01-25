Свыше 99,7 млн исследований на коронавирус провели в России

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В России специалисты провели свыше 99,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 99,7 миллиона тестов на коронавирус, за сутки сделано 335 тысяч тестов на коронавирус", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 648 тысяч 332 человека находятся под медицинским наблюдением.

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне рассказала о вакцинации от коронавируса в РФ. По ее словам, в стране развернуто более 2 тысяч прививочных пунктов. Их число постоянно растет, за счет чего в первом квартале 2021 года власти рассчитывают охватить вакцинацией порядка 20 миллионов россиян.

