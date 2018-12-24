Госдума возмутилась советами врачей о лечении похмелья

Медикам стоит быть осторожными в высказываниях при обсуждении темы, связанной с алкоголем. В этом убежден член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Агентство "Москва".
Свое мнение парламентарий выразил в связи с появлением в СМИ рекомендаций врачей о том, как избежать похмелья после новогодней ночи. Свищев полагает, что медики должны заниматься профилактикой, а не лечить постфактум.
Он также думает, что подобные публикации могут негативно отразиться на образе россиян в глазах иностранцев. Депутат предположил, что рекомендации опубликовали в качестве шутки.
"Если расценивать это как новогоднюю шутку – это одна ситуация. И то, в каждой шутке есть доля правды. Сам я не пью, поэтому я не знаю, что такое похмелье", – заключил Свищев.
Ранее кандидат медицинских наук Вера Шастина рассказала, как после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января. Самый простой совет специалиста заключается в том, чтобы вовсе отказаться от спиртного.
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