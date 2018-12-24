Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:59

Госдума возмутилась советами врачей о лечении похмелья

медицина

14:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/belchonock

Медикам стоит быть осторожными в высказываниях при обсуждении темы, связанной с алкоголем. В этом убежден член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Агентство "Москва".

Свое мнение парламентарий выразил в связи с появлением в СМИ рекомендаций врачей о том, как избежать похмелья после новогодней ночи. Свищев полагает, что медики должны заниматься профилактикой, а не лечить постфактум.

Он также думает, что подобные публикации могут негативно отразиться на образе россиян в глазах иностранцев. Депутат предположил, что рекомендации опубликовали в качестве шутки.

"Если расценивать это как новогоднюю шутку – это одна ситуация. И то, в каждой шутке есть доля правды. Сам я не пью, поэтому я не знаю, что такое похмелье", – заключил Свищев.

Ранее кандидат медицинских наук Вера Шастина рассказала, как после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января. Самый простой совет специалиста заключается в том, чтобы вовсе отказаться от спиртного.

медицина

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика