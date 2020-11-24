Минздрав представил пособие по оказанию первой помощи детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России появилось новое пособие по оказанию первой помощи детям. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Пособие было разработано главным специалистом Минздрава РФ по первой помощи Леонидом Дежурным и рядом экспертов.
"Методичка, о которой мы говорим сегодня, опирается на учебно-методический комплекс Минздрава – это самая современная на данный момент информация. По объему пособие небольшое", – рассказал Дежурный.
По словам эксперта, брошюра рассчитана на родителей и воспитателей. Министерство направило пособие по федеральным органам исполнительной власти с рекомендацией использовать для обучения и для разработки иных руководств.
Разработанный сборник рекомендаций выступает как продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям" благотворительной организации "Мария мама" при участии добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранению РФ Лейла Намазова-Баранова ранее рассказала о влиянии антибиотиков на детский организм. Эксперт призвала не злоупотреблять подобными препаратами во избежание проблем со здоровьем в дальнейшем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: