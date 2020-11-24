Минздрав представил пособие по оказанию первой помощи детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России появилось новое пособие по оказанию первой помощи детям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Пособие было разработано главным специалистом Минздрава РФ по первой помощи Леонидом Дежурным и рядом экспертов.

"Методичка, о которой мы говорим сегодня, опирается на учебно-методический комплекс Минздрава – это самая современная на данный момент информация. По объему пособие небольшое", – рассказал Дежурный.

По словам эксперта, брошюра рассчитана на родителей и воспитателей. Министерство направило пособие по федеральным органам исполнительной власти с рекомендацией использовать для обучения и для разработки иных руководств.

Разработанный сборник рекомендаций выступает как продолжение социального проекта "Школа первой помощи детям" благотворительной организации "Мария мама" при участии добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранению РФ Лейла Намазова-Баранова ранее рассказала о влиянии антибиотиков на детский организм. Эксперт призвала не злоупотреблять подобными препаратами во избежание проблем со здоровьем в дальнейшем.

