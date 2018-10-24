Медики рассказали о состоянии экипажа поврежденного "Союза"

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Врачи рассказали, что экипаж МКС работает слаженно и устойчив к стрессам, но на состояние космонавтов влияют публикации об отверстии в корабле "Союз МС-09". Об этом сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов.

По его словам, "экипаж слаженный, стрессоустойчивый, хороший по психологическим аспектам". В то же время Богомолов пояснил, что всевозможные слухи о причинах возникновения "дырки" в обшивке "Союза" сильно беспокоят космонавтов. "И то, что они в интернете читают всякую ерунду, имеет непосредственное отношение к безопасности полета", – подчеркнул представитель РАН.

30 августа на корабле "Союз", пристыкованном к МКС, произошла утечка воздуха. Космонавты оперативно провели ремонт и заделали отверстие. После этого некоторые СМИ сообщили, что американские астронавты могли намеренно просверлить "дырку". В Роскосмосе пообещали установить причины происшествия. Представитель РКК "Энергия" заверил, что "нарушение герметичности станции устранено", а сам корабль допущен к продолжению полета в составе МКС и работе в качестве спасательной капсулы.

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