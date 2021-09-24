Иммунолог оценил прогноз о снижении заболеваемости COVID-19 в сравнении с прошлой осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 объяснил, почему этой осенью ожидается снижение количества заболевших коронавирусом по сравнению с прошлым годом.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в России нынешней осенью прогнозируется ниже, чем в прошлом году. По его словам, эпидситуация в стране будет определяться уровнем соблюдения правил профилактики распространения вируса.
Врач подчеркнул, что многое зависит от самих граждан: прививок, мытья рук, ношения масок и соблюдения безопасного расстояния. По информации эксперта, на данный момент в стране вакцину получили почти 40 миллионов россиян.
"Эпидемия идет к финишу, потому что нарастает иммунная прослойка. В первую очередь заболеваемость коронавирусом снизится за счет этого фактора", – сказал Жемчугов.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что большую обеспокоенность вызывает количество смертей от коронавируса. "Меня, например, беспокоит высокая летальность. Она не уменьшается, 700–800 человек – это плохо", – пояснил врач.
Для решения этого вопроса необходимо совершенствовать лечение в соответствии с изменениями вируса, считает Жемчугов. В качестве примера он привел штамм "Дельта", у которого инкубационный период довольно короткий, поэтому действовать надо быстро.
"И в случае с ним надо начинать лечение с первых дней. А для этого нужно наладить раннюю точную диагностику, чтобы установить, что это – грипп, коронавирус или ОРВИ, поскольку осенью количество простудных заболеваний будет расти. Должна быть быстрая диагностика, тогда будут меньше умирать, потому что будут назначать необходимое и правильное лечение", – подытожил иммунолог.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают возможность введения нового локдауна в связи с ухудшением эпидситуации. По его словам, правительственный штаб внимательно следит за развитием ситуации.
Песков добавил, что решения об ужесточении ограничений остаются за главами регионов. Однако, по его сведениям, ни в одном субъекте РФ подобные меры не вводились, несмотря на рост заболеваемости.
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