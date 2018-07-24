Российские нейрохирурги провели уникальную операцию еще не родившемуся ребенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Федерального центра нейрохирургии (ФЦН) в Тюмени и Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ФЦН.
"Впервые в медицинской практике нашей страны и второй раз в мире выполнена сложнейшая внутриутробная операция на головном мозге ребенку", – цитирует сообщение ФЦН ТАСС. Уточняется, что уникальную операцию в Уральском НИИ ОММ провела бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга.
Как рассказали в пресс-службе, после операции мама ребенка – 21-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа – благополучно доносила и родила сына.
"У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний – гидроцефалия", – пояснил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов. По словам медика, спасти ребенка могло только хирургическое вмешательство. "Я понимал, что это риск, ведь внутриутробных нейрохирургических операций эндоскопическим путем еще не делали", – подчеркнул Суфианов. Он также отметил, что к операции врачи готовились несколько лет, практикуясь на симуляторах, консультируясь с зарубежными коллегами. По словам главврача ФЦН, "уверенность появилась только тогда, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия".
Кроме того, Суфианов подчеркнул, что этот успешный опыт открыл новое направление нейрохирургических операций, которые помогут спасти жизни еще не родившимся детям. Специалисты возлагают большие надежды на внутриутробную нейрохирургию, добавил врач.
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