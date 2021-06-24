Депздрав Москвы уточнил порядок плановой госпитализации для переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Департамент здравоохранения Москвы уточнил порядок плановой госпитализации для переболевших COVID-19.
Ранее сообщалось, что плановую медпомощь в столице будут оказывать только привитым от COVID-19 пациентам. В частности, отмечалось, что перед госпитализацией будут проверять факт получения прививки.
"Гражданам, которые переболели COVID-19, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса", – уточнили в Депздраве.
В департаменте также добавили, что готовы разбираться в каждом конкретном случае отказа в госпитализации при предоставлении фактов, подтверждающих некорректные действия больниц.
Согласно действующим правилам, отказ от госпитализации непривитых горожан касается только случаев плановых оперативных вмешательств. Экстренную помощь, а также медпомощь гражданам с противопоказаниями к прививке в столице продолжают оказывать в полном объеме.
В Москве будут проверять наличие прививки от COVID-19 перед плановой госпитализацией
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