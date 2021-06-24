Депздрав Москвы уточнил порядок плановой госпитализации для переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Департамент здравоохранения Москвы уточнил порядок плановой госпитализации для переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что плановую медпомощь в столице будут оказывать только привитым от COVID-19 пациентам. В частности, отмечалось, что перед госпитализацией будут проверять факт получения прививки.

"Гражданам, которые переболели COVID-19, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса", – уточнили в Депздраве.

В департаменте также добавили, что готовы разбираться в каждом конкретном случае отказа в госпитализации при предоставлении фактов, подтверждающих некорректные действия больниц.

Согласно действующим правилам, отказ от госпитализации непривитых горожан касается только случаев плановых оперативных вмешательств. Экстренную помощь, а также медпомощь гражданам с противопоказаниями к прививке в столице продолжают оказывать в полном объеме.