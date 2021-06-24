В России могут запустить в гражданский оборот вакцину от COVID-19 в виде жвачки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Работа над вакциной от коронавирусной инфекции в виде жвачки идет по графику, заявил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

По его словам, она может поступить в гражданский оборот.

"Посмотрим по качеству", – сказал он РИА Новости.

Ранее центральный научно-исследовательский институт Минобороны приступил к разработке лекарства от коронавируса в виде жевательной резинки.