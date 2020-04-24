Как люди, столкнувшиеся с коронавирусом, меняют отношение к инфекции

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Врачи, которые спасают заболевших коронавирусом, нередко сами заражаются и даже гибнут. В Москве скончался 56-летний специалист Максим Старинский. Как сообщает Москва 24, он работал хирургом-урологом в госпитале для ветеранов войн.

Старинский стал первым медицинским специалистов в России, скончавшимся от коронавируса. По словам коллег врача, все они были шокированы произошедшим.

"С больными так и работал, надевал костюм и шел к больным. Исполнял свою работу, он был заведующий десятой урологией. Очень хороший человек был", – рассказала одна из родственниц пациентов больницы.

Максим Старинский начинал карьеру как простой врач-уролог, затем перешел на должность заведующего урологическим отделением. Однако на фоне коронавируса был вынужден, как и многие коллеги, сменить специализацию для борьбы с COVID-19.

Когда специалист заразился, его доставили в Городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке – первый коронавирусный стационар в Москве. В силу состояния мужчину подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло.

"Когда погибают в таком возрасте такие люди, которые работали с тобой бок о бок, всегда возникает мысль, что это мог бы быть я", – заявил сосудистый хирург Андрей Шкурыгин.

Несмотря на то что сейчас специалисты наблюдают так называемый эффект пилы, говорить о выходе на плато по числу заражений пока не приходится.

Серьезность ситуации понимают уже и те, кто ранее относился к ней более легкомысленно. Об этом рассказала волонтер Любовь Жуковская.

"До того как я попала в больницу, я была убеждена, что меры чрезмерны, что это обычный грипп. Но когда я попала в больницу, с меня это очень быстро слетело. Мне достаточно было одной смены, получить 4 трупа в течение этой смены, людей пожилых и ослабленных, и мне стало понятно, что отпало всякое желание с кем-то поконтактировать", – заявила женщина.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

