Дополнительные ограничения по допуску доноров ввели в учреждениях службы крови

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В российских учреждениях службы крови отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.

"Важно отметить, что учреждениями службы крови реализован полный комплекс мер по недопущению распространения инфекции: отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров", – приводятся в сообщении слова Скворцовой.

21 апреля заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что три пациента выписаны из столичных больниц после переливания плазмы с антителами. Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, третий – в городской клинической больнице № 52. До этого вице-мэр отмечала, что донорами плазмы крови стали 60 горожан.

В столице запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения COVID-19. Дозвониться можно по телефону +7 (495) 870-45-16. Обращения рассматриваются ежедневно с 9:00 до 19:00.