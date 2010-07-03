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04:52

Женщина пришла в сознание после 27 лет комы

медицина за рубежом

04:52

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Германии пациентка клиники пришла в полное сознание спустя 27 лет в коме.

Жительница ОАЭ Мунира Абдулла получила черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году, когда в ее машину въехал школьный автобус, передает "Комсомольская правда"

После госпитализации врачи отмечали, что женщина находится в минимальном сознании – состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется восприимчивость к боли.

Родственники продолжили ухаживать за женщиной. В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал о ситуации семьи Абдулла и оплатил лечение в Германии.

Спустя год Мунира начала издавать звуки, а еще через несколько дней проснулась. Сейчас женщина вернулась в ОАЭ, где продолжает физиотерапию для лечения атрофии мышц.

В ноябре 2018 года мужчина очнулся после 12-летней комы в Китае. Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году, когда ему было 36 лет. Из-за травм его парализовало, после чего он впал в кому.

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