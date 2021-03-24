ЕК ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин от новых штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, эффективных от новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

"Она будет включать положения в соответствующее законодательство ЕС, позволяющие компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству по лекарственным средствам", – говорится в заявлении.

Также Еврокомиссия ужесточила механизм авторизации экспорта вакцин против COVID-19, произведенных на территории Евросоюза, за его пределы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, чем вызваны мутации коронавирусной инфекции. По ее словам, мутации, которые уже выявлены специалистами, не имеют большого значения для свойств вируса, однако пока нет однозначного ответа о том, как и насколько они могут повлиять на развитие пандемии.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в ведомстве настороженно относятся к "британскому", "южноафриканскому" и "бразильскому" штаммам коронавируса и стараются контролировать их присутствие на территории РФ.

