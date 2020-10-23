Столичные медики вылечили 70-летнего пациента со 100% поражением легких

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В столичном НИИ имени Склифосовского удалось вылечить пациента, у которого были полностью поражены легкие. Об этом на странице в Facebook заявил директор учреждения Сергей Петриков.

"Мы продолжаем выписывать больных, перенесших тотальное и субтотальное коронавирусное поражение легких. На этой неделе после 163 дней лечения домой отправился пациент 70 лет, в спасении которого поучаствовало огромное количество различных специалистов НИИСП имени Склифосовского", – говорится в публикации Петрикова. По словам директора НИИ, данный пациент поступил в мае. У него был COVID-19 и 100% поражение легких.

Так, для спасения потребовалось 100 суток на инвазивной искусственной вентиляции легких. Еще были сделаны 27 сеансов заместительной почечной терапии. Как отметил Петриков, добиться выписки заболевшего удалось благодаря слаженной работе московских медиков.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления организма после COVID-19. Специалист подчеркнул, что опыт реабилитации только начинает набираться.