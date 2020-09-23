Невролог рассказал, как справиться с осенней хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов назвал способы преодолеть влияние осенней хандры. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чтобы справиться с осенней хандрой, человеку необходимо сформировать в своем организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное – чередовать работу и отдых, сна должно быть достаточно", – заявил специалист.
Кроме того, по мнению Богданова, нельзя оставаться без физической активности. Наибольшую пользу принесут динамичные кардиотренировки.
Оптимальный вариант для улицы – скандинавская ходьба. Этот вид спорта позволяет равномерно распределять нагрузку в организме, за счет чего тренируется сердечно-сосудистая система.
Кроме того, для физической активности подойдут пробежки на мягком грунте в парке. В ограниченном пространстве можно воспользоваться велотренажерами.
Третий важный момент борьбы с хандрой – правильно подобранное питание.
"Третий момент: после физической активности нам нужно адекватное питание. Сейчас сезон еще позволяет употреблять овощи и фрукты с запасами витаминов, чтобы подготовиться к зиме", – заявил эксперт.
Богданов подчеркнул, что дополнительным плюсом станут прогулки на солнце.
Мнение специалиста по поводу важности сна ранее поддержала врач-терапевт Ирина Ярцева. По словам эксперта, человеку необходимо до 8 часов сна, причем ложиться следует именно в темное время суток.
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