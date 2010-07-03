Столичные врачи удалили пациентке гигантскую опухоль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи городской клинической больницы № 29 имени Баумана удалили 59-летней женщине гигантскую опухоль, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

Уточняется, что в больницу пациентку с затрудненным дыханием доставила бригада скорой помощи.

"Врачи стабилизировали состояние пациентки и приступили к серьезному обследованию, результаты которого впечатлили даже видавших виды докторов – у женщины обнаружена огромная опухоль яичника", – говорится в сообщении.

Как уточняется, вес удаленной опухоли составил 25 килограммов. По результатам исследований она оказалась доброкачественной.

В пресс-службе Депздрава добавили, что женщина чувствует себя хорошо, операция прошла успешно.

Врачи планируют подать заявку в Книгу рекордов России, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в клинической больнице № 4 пациентке удалили щитовидную железу. У женщины выявили многоузловой зоб размером с грейпфрут. Узел в левой доле щитовидной железы впервые выявили у пациентки 10 лет назад. С течением времени он значительно увеличился в размере. Женщине стало трудно дышать и проглатывать пищу. Узловое образование было доброкачественным, но несло угрозу жизни, поскольку оказывало давление на трахею.