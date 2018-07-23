Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Фото: depositphotos/stockasso
Сотрудники Роспотребнадзора заявили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии, сообщает Агентство "Москва".
Согласно данным ВОЗ, Бразилия ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние несколько лет вспышек желтой лихорадки. Туристов предупреждают, что уже подтверждены более тысячи случаев заболевания в стране.
Министерство здравоохранения Бразилии приводит следующую статистику: с июля 2017 года по май 2018 года зафиксировано 1 тысяча 266 случаев заболеваний, из них 415 закончились летальным исходом. По словам бразильских медиков, ситуация значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.
Наиболее опасен юго-восток страны. В штате Минас-Жерайс зарегистрировано 520 случаев заболевания, 177 из них закончились летальным исходом, в Санпаулу – 516 случаев заражения и 163 человека погибли, в штате Рио-де-Жанейро – 223 человека заразились, 73 погибли.
Эксперты говорят, что снижение уровней иммунизации, легкость перемещения населения и рост популяций комаров в результате глобального потепления повысили риск возникновения вспышек вируса на городских территориях.
Правительство страны пытается сдержать эпидемию, но ситуация продолжает усложняться. Еще 16 января 2018 года туристам не рекомендовано посещать Бразилию без соответствующей прививки.
Роспотребнадзор обращает внимание россиян на это обстоятельство и просит учитывать информацию при планировании путешествий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: