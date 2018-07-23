Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Фото: depositphotos/stockasso

Сотрудники Роспотребнадзора заявили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии, сообщает Агентство "Москва".

Согласно данным ВОЗ, Бразилия ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние несколько лет вспышек желтой лихорадки. Туристов предупреждают, что уже подтверждены более тысячи случаев заболевания в стране.

Министерство здравоохранения Бразилии приводит следующую статистику: с июля 2017 года по май 2018 года зафиксировано 1 тысяча 266 случаев заболеваний, из них 415 закончились летальным исходом. По словам бразильских медиков, ситуация значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

Наиболее опасен юго-восток страны. В штате Минас-Жерайс зарегистрировано 520 случаев заболевания, 177 из них закончились летальным исходом, в Санпаулу – 516 случаев заражения и 163 человека погибли, в штате Рио-де-Жанейро – 223 человека заразились, 73 погибли.

Эксперты говорят, что снижение уровней иммунизации, легкость перемещения населения и рост популяций комаров в результате глобального потепления повысили риск возникновения вспышек вируса на городских территориях.

Правительство страны пытается сдержать эпидемию, но ситуация продолжает усложняться. Еще 16 января 2018 года туристам не рекомендовано посещать Бразилию без соответствующей прививки.

Роспотребнадзор обращает внимание россиян на это обстоятельство и просит учитывать информацию при планировании путешествий.