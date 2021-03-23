Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:32

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

медицина общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 65,6%. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

С 15 по 21 марта эпидситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствовала сезону.

"Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями среди совокупного населения ниже на 65,6%; среди детей 0–2 года – на 79,7%; среди детей 3–6 лет – на 86%; среди детей 7–14 лет – на 83,9%; среди взрослого населения – на 35%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди вызывающих респираторные заболевания вирусов встречаются риновирусы, метапневмовирусы, бокавирус, РС-вирусные инфекции.

Ранее вирусолог заявил, что мир впервые столкнулся с эпидемическим сезоном без гриппа. Обычно подъем заболеваемости гриппом начинается в конце декабря, эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в конце марта – начале апреля. Эксперты сомневаются, что в этом году мир ждет поздний эпидемический сезон по гриппу.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать