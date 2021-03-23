Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 65,6%. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

С 15 по 21 марта эпидситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствовала сезону.

"Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями среди совокупного населения ниже на 65,6%; среди детей 0–2 года – на 79,7%; среди детей 3–6 лет – на 86%; среди детей 7–14 лет – на 83,9%; среди взрослого населения – на 35%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди вызывающих респираторные заболевания вирусов встречаются риновирусы, метапневмовирусы, бокавирус, РС-вирусные инфекции.

Ранее вирусолог заявил, что мир впервые столкнулся с эпидемическим сезоном без гриппа. Обычно подъем заболеваемости гриппом начинается в конце декабря, эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в конце марта – начале апреля. Эксперты сомневаются, что в этом году мир ждет поздний эпидемический сезон по гриппу.