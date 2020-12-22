Депутат МГД Картавцева: темпы вакцинации от COVID-19 превысили ожидания

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Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что темпы роста вакцинации от коронавируса в столице превышают ожидания.

Депутат отметила, что до Нового года количество прививок еще увеличится, передает Агентство "Москва".

"Темпы вакцинации значительно опережают наши ожидания, и с каждым днем охват будет увеличиваться. Первыми были сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также социальных служб, теперь постепенно к этому списку добавляются новые категории – те, кто не ушел на удаленку и продолжает взаимодействовать с людьми", – объяснила Картавцева.

Она напомнила, что с 21 декабря запись на вакцинацию открылась для работников транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудников СМИ. Ранее препарат "Спутник V" начали вводить представителям сферы культуры и сотрудникам МФЦ.

На данный момент прививку могут сделать люди от 18 до 60 лет. Им необходимо предъявить удостоверение личности, а также справку о занятости в сфере, представители которой приглашены на вакцинацию.

К вакцинации не допускаются беременные и кормящие женщины, а также те, кто переболел гриппом или ОРВИ в течение последних двух недель. Противопоказанием также является получение другой прививки за последние 30 дней.

Картавцева объяснила, что введение вакцины от коронавируса состоит из двух этапов. На первый требуется запись, на второй врач запишет пациента самостоятельно и уведомит о дате и времени.

В Москве открыты более 70 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Они работают с 8:00 до 20:00. Запись осуществляется на две недели вперед.

В Роспотребнадзоре предупредили, что после прививки от COVID-19 следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. По словам специалистов, необходимо также воздержаться от употребления продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

