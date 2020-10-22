Производство препарата "Винкристин" возобновится в России с 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России с 23 октября возобновят производство противоопухолевого препарата "Винкристин". До середины ноября текущего года его планируют ввести в оборот, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
"В регистрационное удостоверение препарата "Винкристин" Минздравом внесены изменения, что позволит возобновить производство и начать розлив в объеме 27 тысяч упаковок уже с 23 октября. Ввод в гражданский оборот будет осуществлен до середины ноября 2020 года", – говорится в сообщении.
Уточняется, препарат "Винкристин" применяется, в частности, при лечении лейкозов и лимфом. По словам специалистов, запуск производства снизит имеющийся дефицит противоопухолевого препарата.
Ранее сообщалось, что ограничения на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы сняты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Решение касается жизненно необходимых препаратов. Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.
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