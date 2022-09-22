Москва 24: специалисты расскажут о развитии донорства костного мозга в России

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23 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора костного мозга, который праздновался 17 сентября, и пятилетию Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

О развитии донорства костного мозга в России расскажут:



президент благотворительного фонда "Русфонд", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Лев Амбиндер;

генеральный директор благотворительного фонда "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова", координатор проекта "Русфонд. Регистр" Анна Андрюшкина;

президент Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан;

директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Софья Ваняткина;

донор костного мозга Валерия Блинкова.

Смотрите трансляцию 23 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.