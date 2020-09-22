В Центре Гамалеи назвали условие окончания распространения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю планируется производить 5–6 миллионов доз вакцины от COVID-19, что позволит за 9-12 месяцев провакцинировать большую часть населения России.
По его словам, благодаря таким мерам получится остановить распространение коронавируса.
"Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", – сообщил РИА Новости специалист.
Гинцбург подчеркнул, что основная задача сейчас стоит в масштабировании производства вакцины от коронавирусной инфекции. При этом само предприятие, как уточнил директор, работает в три смены.
Ранее вакцину Центра имени Чумакова допустили до клинических испытаний.
Кроме того, 8 сентября Минздрав России выпустил в гражданский оборот вакцину против COVID-19 "Спутник V". Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Вакцину "Вектора" от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября
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