В Центре Гамалеи назвали условие окончания распространения COVID-19

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Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю планируется производить 5–6 миллионов доз вакцины от COVID-19, что позволит за 9-12 месяцев провакцинировать большую часть населения России.

По его словам, благодаря таким мерам получится остановить распространение коронавируса.

"Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", – сообщил РИА Новости специалист.

Гинцбург подчеркнул, что основная задача сейчас стоит в масштабировании производства вакцины от коронавирусной инфекции. При этом само предприятие, как уточнил директор, работает в три смены.

Ранее вакцину Центра имени Чумакова допустили до клинических испытаний.

Кроме того, 8 сентября Минздрав России выпустил в гражданский оборот вакцину против COVID-19 "Спутник V". Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.