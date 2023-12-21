Более 77 млн россиян прошли профосмотры и диспансеризацию в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 77,5 миллиона граждан России прошли профилактические осмотры и диспансеризацию за 11 месяцев 2023 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Это в 1,4 раза выше аналогичных показателей прошлого года", – передает слова Голиковой ТАСС.

Ранее она сообщала, что диспансерное наблюдение за работниками с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в РФ в 2024 году. По словам Голиковой, такое наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя вместе с близлежащей медорганизацией.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что обязательная диспансеризация не должна быть насильной.

Он выразил надежду, что россиянам оставят право самим решать вопрос о прохождении обследования. Куринный подчеркнул, что только на фоне хорошей разъяснительной кампании и работы с работодателями это даст необходимый эффект.

Столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников с 2024 года