Мурашко призвал не испытывать систему здравоохранения на прочность в праздники

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал, несмотря на появление вакцины от коронавируса, продолжать соблюдать меры профилактики, сообщает RT.
"У нас может сформироваться какая-то такая ложная успокоенность, что есть вакцина, что она помогает и обеспечивает защиту, но мы помним, что нам нужно еще время, чтобы сформировать эти защитные свойства организма", – напомнил министр.
По его словам, пик иммунного ответа после вакцинации "Спутником V" формируется на 42-й день, а "Вектором" – на 30-й день.
Мурашко попросил граждан соблюдать противоэпидемические меры во время новогодних каникул и не испытывать систему здравоохранения "на прочность".
Владимир Путин ранее сообщил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19. Он пояснил, что в настоящий момент не хватает оборудования для производства необходимого количество вакцин. Глава города подчеркнул, что в 2021 году все планы по препарату от коронавируса будут исполнены.
Около миллиона москвичей смогут с 21 декабря сделать прививку от COVID-19
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