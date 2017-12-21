Вторую операцию по установке бионического глаза провели в России

depositphotos/ra2studio
Вторую операцию по пересадке бионического глаза провели в России. Об этом рассказал глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.
"Первым пациентом был мужчина, теперь это женщина, в декабре мы провели трансплантацию. Все хорошо идет, и мы уверены, что получим положительный результат, а женщина получит зрение", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Установка бионического глаза может войти в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, пояснила ранее замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.
30 июня врачи научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства впервые установили бионический глаз жителю Челябинска Григорию Ульянову.
Мужчине вживили имплант "Аргус 2" – электронный протез сетчатки иностранного производства. Крошечный электронный чип передает сигналы в мозг. Уже через 2,5 недели пациент смог распознать силуэт дочери в яркой одежде.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: