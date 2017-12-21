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Общество

21 декабря, 13:26

Вторую операцию по установке бионического глаза провели в России

медицина наука

depositphotos/ra2studio

Вторую операцию по пересадке бионического глаза провели в России. Об этом рассказал глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

"Первым пациентом был мужчина, теперь это женщина, в декабре мы провели трансплантацию. Все хорошо идет, и мы уверены, что получим положительный результат, а женщина получит зрение", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Установка бионического глаза может войти в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, пояснила ранее замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

30 июня врачи научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства впервые установили бионический глаз жителю Челябинска Григорию Ульянову.

Мужчине вживили имплант "Аргус 2" – электронный протез сетчатки иностранного производства. Крошечный электронный чип передает сигналы в мозг. Уже через 2,5 недели пациент смог распознать силуэт дочери в яркой одежде.

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