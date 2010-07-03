Более 620 тыс результатов анализов москвичи получили по электронной почте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 620 тысяч результатов медицинских анализов пришло горожанам на электронную почту после запуска сервиса на портале mos.ru в июне текущего года, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Как отмечается, сервис позволяет получить результаты ряда лабораторных анализов на электронную почту.

"Всего на данный момент к сервису обратились почти 400 тысяч раз. Более 620 тысяч результатов медицинских анализов получили москвичи на электронную почту после запуска данного сервиса на портале mos.ru", – говорится в сообщении.

Воспользоваться сервисом могут москвичи, прикрепленные к городской поликлинике и зарегистрировавшиеся на портале. Результаты анализов приходят в среднем в течение суток после их готовности.

"У жителей Москвы есть возможность не тратить время на повторный поход в поликлинику за результатами анализов, а получить их, даже не выходя из дома", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в медучреждениях столицы появилась новая услуга. Пациенты смогут получать по электронной почте результаты компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сервис позволит пациентам сэкономить время, поскольку им не потребуется лишний раз посещать кабинет врача.

Для получения результатов обследований пациентам нужно оформить подписку в личном кабинете на портале mos.ru. Для этого потребуется номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а при подтверждении учетной записи – СНИЛС. Затем необходимо оформить подписку в разделе "Услуги".

Информация об анализах конфиденциальна. Доступа к ней нет ни у кого, кроме врача и самого пациента. После того, как результаты анализов попадут в систему ЕМИАС, сервис будет автоматически рассылать их пациентам в течение суток. При желании москвичи смогут получить распечатанные экземпляры, обратившись в поликлинику.

