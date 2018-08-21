Отделение реанимации открылось в московской больнице им. В.П. Демихова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московской больнице им. В.П. Демихова открыли новое отделение реанимации, которое сможет принимать 1,5 тысячи пациентов в год, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Новое отделение оснастили передовыми аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса, которые позволяют следить за состоянием легких и метаболическими процессами в режиме реального времени.

Также в реанимации установили современные прикроватные мониторы, которые позволяют проводить инвазивный мониторинг гемодинамики.

Кроме того, в департаменте отметили, что в настоящее время в клинике им. Демихова работает два отделения общей реанимации, кардиореанимация, нейрореанимация, акушерское отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Как сообщалось ранее, во всех московских больницах теперь можно круглосуточно навещать родственника в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Правила посещений утверждены департаментом здравоохранения столицы. Посетителям рекомендуют соблюдать требования по тишине и чистоте, учитывать работу медицинского персонала.