Отделение реанимации открылось в московской больнице им. В.П. Демихова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В московской больнице им. В.П. Демихова открыли новое отделение реанимации, которое сможет принимать 1,5 тысячи пациентов в год, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Новое отделение оснастили передовыми аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса, которые позволяют следить за состоянием легких и метаболическими процессами в режиме реального времени.
Также в реанимации установили современные прикроватные мониторы, которые позволяют проводить инвазивный мониторинг гемодинамики.
Кроме того, в департаменте отметили, что в настоящее время в клинике им. Демихова работает два отделения общей реанимации, кардиореанимация, нейрореанимация, акушерское отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.
Как сообщалось ранее, во всех московских больницах теперь можно круглосуточно навещать родственника в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Правила посещений утверждены департаментом здравоохранения столицы. Посетителям рекомендуют соблюдать требования по тишине и чистоте, учитывать работу медицинского персонала.
В Москве 21 августа состоялось открытие отделения общей реанимации в больнице Демихова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: